Андрей Кончаловский рассказал, почему решил венчаться в Пскове

14:48, 22 января 2019, ПАИ

«Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор - исключительное место. Это всё, что я могу сказать», - сказал режиссёр Андрей Кончаловский в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков», отвечая на вопрос о выборе места для венчания с супругой Юлией Высоцкой.

Напомним, утром 20 января 81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя телеведущая, актриса Юлия Высоцкая, которые находятся в браке с 1998 года, тайно обвенчались в Троицком соборе Пскова. Церемонию провёл митрополит Псковский и Порховский Тихон. На венчании присутствовал узкий круг родственников и друзей пары, в том числе младший брат Кончаловского кинорежиссёр Никита Михалков.

Затем «молодые» отправились в Псково-Печерский монастырь.