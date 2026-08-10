Как не допустить пожара в бане: объясняем в карточках
Бани относятся к объектам с повышенным риском возникновения пожара, напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области. Чтобы обеспечить безопасность, спасатели рекомендуют соблюдать правила.
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Фото: пресс-служба МЧС России
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Фото: пресс-служба МЧС России
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Фото: пресс-служба МЧС России
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Фото: пресс-служба МЧС России
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Фото: пресс-служба МЧС России
В бане обязательно должны быть исправный огнетушитель и пожарный извещатель – эти простые средства могут спасти жизнь и имущество в случае непредвиденной ситуации.
Особое внимание следует уделять печному оборудованию: необходимо следить за исправностью печей и дымоходов, не перекаливать печь и не оставлять её без присмотра. Детям нельзя доверять розжиг или присмотр за печкой.
На стенах и потолке парной обязательно должны быть защитные термоэкраны. Деревянные и другие легковоспламеняющиеся объекты следует размещать на безопасном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов либо изолировать их.
В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.