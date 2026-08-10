Чего нельзя делать при встрече с медведем: советы спасателя

09:59, 10 августа 2026, ПАИ

О распространённых ошибках при встрече с медведем предупредила поисковик-спасатель Яна Вильчинская. Притворяться мёртвым, забираться на деревья, использовать перцовый баллончик или пытаться убежать не только бесполезно, но и опасно, сообщила она ТАСС.

По словам эксперта, медведь различает запах живого и мёртвого организма за несколько километров, поэтому притворство не спасёт. Залезать на дерево тоже бессмысленно: хищник лазает лучше любого человека. Крик или перцовый баллончик лишь разозлят зверя. Убегать также небезопасно: медведь очень быстр и в любом случае догонит.

Яна Вильчинская отметила, что чаще всего медведь при виде человека уходит сам, а реальная агрессия – крайне редкое явление.

Особенно сложным для поисковых служб является время с весны до начала осени, когда люди отправляются в лес за грибами, ягодами и в туристических целях, добавила она.

Напомним, что в псковских лесах обитает около 2 500 бурых медведей.