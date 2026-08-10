Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Активисты ТОС Плюсского и Стругокрасненского округов обменялись опытом

Встреча представителей территориального общественного самоуправления состоялась в Плюсском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в MAX.

Фото из канала главы Плюсского муниципального округа Натальи Ивановой в MAX

Местные активисты приняли делегацию из Стругокрасненского округа, чтобы показать реализованные проекты, обсудить развитие сельских территорий и обменяться практиками.

Во встрече приняли участие активисты ТОС обоих округов, общественный помощник председателя Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Мельцер и вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз. Гости из Струг Красных представили опыт ТОС «Яблонец» и «Коттеджи», которые участвуют в конкурсах и реализуют значимые для жителей проекты.

В деревне Новоселье делегацию встретили активисты ТОС «Возрождение». Они рассказали о благоустройстве населённого пункта и плетении маскировочных сетей для военнослужащих. За помощь защитникам Отечества председатель ТОС Сергей Иванов и жительницы деревни получили благодарность от командира войсковой части 44750.

В селе Ляды участники встречи осмотрели новую детскую площадку, созданную по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Активисты ТОС также высадили туи, чтобы благоустроить территорию вокруг игровой зоны.

Кроме того, участники посетили памятный знак на месте захоронения участников Гражданской войны и красных партизан, где сейчас ведутся работы по удалению деревьев и подготовке к ремонту памятника. Завершилась программа визитом в деревню Заруденье, где участники ТОС «Объединение» представили свои проекты и рассказали о взаимодействии жителей.

Глава Плюсского округа Наталья Иванова отметила, что движение ТОС помогает жителям воплощать собственные инициативы и развивать территории. В Псковской области число таких объединений уже достигло тысячи, а их проекты охватывают благоустройство, создание общественных пространств и поддержку местных инициатив.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 августа 2026

Банковские реквизиты ПсковГУ изменятся с 6 сентября
10 августа 2026

Шоу автозвука с участием блогера Ростислава Чебыкина пройдёт в Пскове 10 августа
10 августа 2026

Можно ли использовать ИИ на работе, объяснил юрист
10 августа 2026

Чего нельзя делать при встрече с медведем: советы спасателя
10 августа 2026

Как не допустить пожара в бане: объясняем в карточках
10 августа 2026

Активисты ТОС Плюсского и Стругокрасненского округов обменялись опытом
10 августа 2026

Жительница Новосокольнического района участвует во всероссийском форуме в Москве
10 августа 2026

Михаил Каратыш провёл встречу с детьми в лагере «Стремительный»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...