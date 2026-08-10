Активисты ТОС Плюсского и Стругокрасненского округов обменялись опытом

08:25, 10 августа 2026, ПАИ

Встреча представителей территориального общественного самоуправления состоялась в Плюсском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в MAX.

Местные активисты приняли делегацию из Стругокрасненского округа, чтобы показать реализованные проекты, обсудить развитие сельских территорий и обменяться практиками.

Во встрече приняли участие активисты ТОС обоих округов, общественный помощник председателя Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Мельцер и вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз. Гости из Струг Красных представили опыт ТОС «Яблонец» и «Коттеджи», которые участвуют в конкурсах и реализуют значимые для жителей проекты.

В деревне Новоселье делегацию встретили активисты ТОС «Возрождение». Они рассказали о благоустройстве населённого пункта и плетении маскировочных сетей для военнослужащих. За помощь защитникам Отечества председатель ТОС Сергей Иванов и жительницы деревни получили благодарность от командира войсковой части 44750.

В селе Ляды участники встречи осмотрели новую детскую площадку, созданную по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Активисты ТОС также высадили туи, чтобы благоустроить территорию вокруг игровой зоны.

Кроме того, участники посетили памятный знак на месте захоронения участников Гражданской войны и красных партизан, где сейчас ведутся работы по удалению деревьев и подготовке к ремонту памятника. Завершилась программа визитом в деревню Заруденье, где участники ТОС «Объединение» представили свои проекты и рассказали о взаимодействии жителей.

Глава Плюсского округа Наталья Иванова отметила, что движение ТОС помогает жителям воплощать собственные инициативы и развивать территории. В Псковской области число таких объединений уже достигло тысячи, а их проекты охватывают благоустройство, создание общественных пространств и поддержку местных инициатив.