О псковской дружине в истории Отечества рассказал Михаил Ведерников

23:34, 09 августа 2026, ПАИ

В новом выпуске проекта «Русской славы земля» губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о псковской дружине в истории Отечества. Видео опубликовано в канале главы региона в мессенджере MAX.

«Обычно это слово ассоциируется с временами Александра Невского и князя Довмонта, которые защищали русские рубежи от крестоносцев и ливонцев. Но старое название не раз возвращалось – особенно активно его использовали в XIX веке, в том числе во время сбора ополчения в период Крымской войны», – отметил губернатор и добавил, что позднее дружины собирались с началом Первой мировой войны.

Также глава региона рассказал, что в псковском архиве сохранилось много документов о подготовке дружин: каким должно быть обмундирование, как перевозить патроны, как вести отчётность.

«Сегодня в Псковской области снова действуют дружины. Конечно, задачи теперь другие. Но само слово и спустя века сохранило смысл: встать рядом с теми, кто защищает свой дом и своё Отечество», – сказал Михаил Ведерников, поблагодарив всех, кто вносит вклад в это важное дело.