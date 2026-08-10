Жительница Новосокольнического района участвует во всероссийском форуме в Москве

08:11, 10 августа 2026, ПАИ

Сотрудница управления по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству администрации Новосокольнического муниципального округа Екатерина Мосякова принимает участие в XI Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Москве с 8 по 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Форум объединяет представителей муниципалитетов, органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. На его площадках обсуждают благоустройство, развитие городской среды, сохранение исторического наследия и лучшие практики, которые могут быть применены в малых городах.

«Половину первого дня провела под впечатлением от выставки «Развитие малых городов и исторических поселений». Столько крутых идей, проектов и людей в одном месте! Атмосфера просто заряжает. Москва не даёт расслабиться ни на минуту», – поделилась Екатерина Мосякова.

Кроме того, представительница Новосокольнического округа приняла участие в мероприятии, посвящённом 70-летию начала празднования Дня строителя, которое прошло на стадионе «Лужники».