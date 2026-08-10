Михаил Каратыш провёл встречу с детьми в лагере «Стремительный»

07:47, 10 августа 2026, ПАИ

Просветительская встреча с ветераном СВО, помощником губернатора Псковской области Михаилом Каратышем состоялась в псковском лагере «Стремительный». Об этом он сообщил на своей личной странице «ВКонтакте».

Вместе с ребятами он обсудил, кого можно назвать настоящим героем и в каких жизненных ситуациях человек способен совершить подвиг.

Михаил Каратыш отметил, что участники встречи активно включились в разговор и поделились своими мыслями об истинной дружбе, взаимопомощи и профессиях, связанных с ответственностью и служением людям. Дети пришли к выводу, что место для подвига есть в любой профессии. Отдельно помощник губернатора рассказал о подвигах защитников Отечества.

«Вместе с Российским обществом «Знание» продолжаем просветительскую работу с нашей молодёжью», – добавил ветеран СВО.