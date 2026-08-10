На Октябрьском проспекте в Пскове начинают ограничивать движение

07:03, 10 августа 2026, ПАИ

Движение по участкам Октябрьского проспекта в Пскове будет поэтапно ограничено в августе. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

С 10 по 16 августа перекроют участок проспекта от улицы Свердлова до улицы Некрасова. Объехать его можно по улицам Кузнецкой, Свердлова и Некрасова.

Второй этап ограничений запланирован с 24 по 30 августа. В этот период для движения закроют полосы, ведущие в центр города, на участке от улицы Гоголя до Октябрьской площади. Водителям рекомендуют воспользоваться улицами Советской, Гоголя, Ленина, Свердлова и Комсомольским переулком.