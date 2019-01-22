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Общество

Русский, молдаванин и таджик пытались незаконно пересечь границу в Себежском районе

В Себежском районе в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области поймали граждан России, Молдавии и Таджикистана, которые пытались незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.  

Выяснилось, что 31-летний гражданин России находится в федеральном розыске. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Несколькими часами позже в пункт пропуска прибыл 25-летний молдаванин, собиравшийся покинуть территорию России, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что он находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 192 УК Республики Молдова (карманная кража). За совершенное преступление на родине ему грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ либо лишения свободы на срок до двух лет.

В третьем случае стражи границы выявили 40-летнего гражданина Таджикистана, который, как оказалось, также находится в международном розыске. Мужчина подозревается у себя на родине в хищении денег, выданных в качестве кредита, совершенном повторно группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Данное преступление классифицируется как тяжкое и предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Все выявленные лица были переданы сотрудникам полиции.

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