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Общество

94 случая дорожных ремонтов под дождем и снегом выявил ОНФ в регионах за 4 месяца

С конца сентября прошедшего года по 15 января 2019-го активисты Общероссийского народного фронта зафиксировали в регионах 94 случая дорожных ремонтов при неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, больше всего нарушений в Центральном федеральном округе – здесь обнаружено 24 таких примера. На втором месте - Северо-западный округ (20 случаев), за ним следуют Приволжский округ (16), Сибирь (13), Урал (9), Южный округ (8) и Дальний Восток (4). Замыкает рейтинг Северный Кавказ - подобных фактов здесь вообще не обнаружено.

«По всем выявленным случаям мы направляем запросы в администрации муниципалитетов, чтобы мы понимали, действительно ли технология работ нарушена и по каким причинам. За период с конца сентября мы получили больше полусотни ответов от органов власти. И они продолжают нам поступать», - рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев.

При этом эксперты отмечают, что подозрения активных жителей, которые видят ремонт дороги под дождем или снегом и сообщают об этом в ОНФ, подтверждаются не всегда, например, если используется литая асфальтобетонная смесь, которая позволяет класть асфальт при температуре -10 градусов. Однако в большинстве случаев фиксируется недобросовестность подрядчиков. 

«Наши активисты с 2016 года ведут мониторинг СМИ и обращений граждан по таким фактам. Большой вклад в эту работу вносят и внимательные местные жители. Общими усилиями нужно добиться, чтобы случаи нарушения технологии во время дорожных работ были сведены к нулю. Более того, в каждой такой истории подрядчики, допустившие ошибки, должны быть привлечены к ответственности и переделать работу за свой счет. Поэтому ОНФ оставляет ситуацию на контроле и продолжает мониторинги», - заключил Александр Васильев.

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