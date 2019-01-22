«Экспресс» представляет Великие Луки на II этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу

15:53, 22 января 2019, ПАИ

Великолукский «Экспресс» принимает участие во II этапе Всероссийских соревнований «Оргхим-Первенство России по мини-футболу (футзалу), который проходит с 22 по 25 января в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в ФК «Луки-Энергия», за победу поборются 16 команд игроков 2005-2006 годов рождения» в Северо-Западном федеральном округе.

Все участники турнира поделены на 4 группы по 4 команды в каждой – «А», «Б», «В» и «Г». Великие Луки представляет на этом соревновании команда футболистов, воспитанников СШ «Экспресс» под руководством Сергея Грабаздина. Соперниками великолучан по группе «Б» стали северодвинская «Звёздочка», петербургский «Владимирский экспресс» и районная ДЮСШ «Союз» из Ленинградской области.

Соревнования проходят по правилам ФИФА. Продолжительность одного матча – два тайма по 15 минут «чистого» времени. При проведении стыковых матчей в случае ничейного результата победитель будет определяться в серии 6-метровых ударов. Игрок, получивший 3 предупреждения, пропускает очередную игру. После каждого последующего предупреждения данный футболист также не выходит на следующий матч. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает его. Дисциплинарные санкции, полученные игроками на групповом этапе Первенства, не учитываются на II этапе Первенства, кроме грубых нарушений, повлекших за собой дисквалификацию.

Сегодня, 22 января, подопечные Сергея Грабаздина состязаются с «Владимирским экспрессом». 23 января великолучане сыграют в 13:40 с «Союзом», 24 января в 13:40 - со «Звёздочкой».

По итогам группового этапа 25 января пройдут два стыковых матча за 13-15 места, а также состоятся 4 четвертьфинальных поединка, где не смогут встретиться команды из одной группы. Если подобное произойдёт, то будет выполнено перераспределение пар согласно рейтингу команд на групповом этапе, после чего в соответствии с их результатами в этот же день состоятся и 4 полуфинальных игры. Победители четвертьфиналов проведут встречи за продолжение борьбы за 1-4 место, а проигравшие команды - поединки за дальнейшее распределение мест в турнире с 5-го по 12-е.

В заключительный игровой день II этапа Всероссийских соревнований «Оргхим-Первенство России по мини-футболу (футзалу) 26 января состоятся последние 6 матчей. В 10:00 участники разыграют в двух очных встречах 9–10 и 11–12 места. Часом позже на поле выйдут команды, которые поведут борьбу за 5–6 и 7–8 места. В 13:30 начнутся два заключительных поединка, в котором встретятся будущие победитель турнира, серебряный и бронзовый призёры. Четвёртый участник станет замыкающим квартета сильнейших.

По итогам II этапа Всероссийских соревнований «Оргхим-Первенство России по мини-футболу (футзалу) команды – призёры награждаются кубками и дипломами. Футболисты и руководители команд – призёров получат медали, лучшие игроки соревнований - дипломы и памятные подарки. Команда, занявшая первое место, сможет принять участие в III (финальном) этапе Первенства России по мини-футболу (футзалу).