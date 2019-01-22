Спектакль «Даниил Гранин - писатель века» покажут 24 января в псковской библиотеке

16:26, 22 января 2019, ПАИ

24 января в 14:00 в Пскове в Библиотеке на улице Конной состоится литературный спектакль «Даниил Гранин - писатель века», созданный студентами 3 курса театрального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Режиссер - Владислав Семенов. Как рассказали организаторы, спектакль посвящен не только 100-летию писателя и почетного гражданина Санкт-Петербурга, но и 75-летию полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Особое внимание на выставке «Ленинградцы, дети мои!», которая будет использована в спектакле, уделено «Блокадной книге», одним из создателей которой был Даниил Гранин», - добавили в библиотеке.

«Блокадная книга», написанная Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем, была одной из первых советских книг в жанре устной истории. Она базируется на многочисленных воспоминаниях блокадников, на интервью, которые Даниил Гранин и Алесь Адамович взяли у реальных людей. Они воспроизвели то, что люди им рассказывали. В Советском Союзе таких книг было очень мало, и это тоже был прорыв.

Кроме того, в этот вечер прозвучит запись выступления Даниила Гранина в бундестаге – парламенте ФРГ - в 2014 году. «Это был час памяти жертв нацизма, проходящий под знаком 70-летия снятия блокады Ленинграда», - отметили в библиотеке.