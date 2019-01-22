Скончалась бывший директор библиотеки Псковского пединститута

16:57, 22 января 2019, ПАИ

21 января в Москве на 94-м году жизни после продолжительной болезни скончалась бывший директор библиотеки Псковского государственного педагогического института [сейчас ПсковГУ — ПАИ] Лариса Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

57 лет Лариса Курбатова работала в библиотеке института, из них 43 года была ее руководителем.

Лариса Курбатова родилась 1 апреля 1925 года в совхозе «Быстрецово» Карамышевского района Псковской области. Ее трудовая биография началась в 1944 году в должности техника-гидролога в Великолукском районе, а с 1947 года библиотека пединститута стала для нее постоянным и единственным местом работы. В 1957 году была переведена на должность старшего библиотекаря, а с сентября 1959 года по январь 2003 года возглавляла библиотеку Псковского государственного педагогического института.

В 1967 году библиотека пединститута была удостоена звания «Лучшей библиотеки РСФСР», она была одной из самых крупных библиотек Псковской области, до 1992 года занимала 1 место в соревнованиях среди учебных библиотек области. С 1970 года в течение многих лет Лариса Курбатова возглавляла секцию учебных библиотек Пскова при областной межведомственной комиссии.

Результаты ее трудовой биографии оценены правительственными наградами: медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов», «За трудовое отличие», почётными грамотами и другими наградами.

«Основной фонд библиотеки был создан благодаря профессионализму, знаниям, незаурядным организаторским способностям Ларисы Михайловны. Она была удивительным человеком, отдавала любимому делу всю свою душу, неисчерпаемую энергию и здоровье. Под ее руководством выросло не одно поколение грамотных библиотечных работников», - отметили в вузе.

«Лариса Михайловна сочетала в себе качества талантливого руководителя и очень чуткого и отзывчивого человека, переживающего за судьбу и будущее своих работников. Преданная любимому делу, целеустремленная, Лариса Михайловна всегда была для нас примером профессионализма, мудрым советчиком, надежным товарищем. С болью в сердце осознаем горечь утраты и выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким. Светлая память о Ларисе Михайловне сохранится в наших сердцах навсегда», - говорится в сообщении ПсковГУ.