Нетрезвый пассажир захватил авиарейс «Сургут - Москва»

17:02, 22 января 2019, ПАИ

Сегодня, 22 января, нетрезвый пассажир авиарейса «Сургут-Москва» во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета, угрожая, что у него находится оружие. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Отмечается, что в настоящее время мужчина задержан, его личность установлена. Это ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

На место происшествия направлена специально созданная усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем Уральского следственного управления на транспорте СК России. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.

По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

По данным СМИ, Boeing 737-8LJ с 75 пассажирами на борту вылетел из Сургута в 14:55 по местному времени (12:55 по Москве), но потом развернулся и примерно в 14:15 по московскому времени совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.