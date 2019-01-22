Встреча «Бёрнс260» состоится 27 января в псковской библиотеке «Родник»

17:35, 22 января 2019, ПАИ

27 января в 14:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Международном центре Псковской областной универсальной научной библиотеки пройдет встреча «Бёрнс260». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, встреча приурочена к 260-летию со дня рождения великого шотландского поэта Роберта Бёрнса.

Роберт Бёрнс (25 января 1759 - 1796) – шотландский поэт, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм, написанных на так называемом «равнинном шотландском» и английском языках.

В программе мероприятия:

электронная презентация, знакомящая с жизнью и творчеством поэта, а также с основными традициями празднования Burns Night или Burns supper («Ночь Бёрнса») в Шотландии.

чтение стихотворений «В горах моё сердце», «Пробираясь до калитки», Red, red rose («Любовь как роза, роза красная»).

прослушивание песен на слова Роберта Бёрнса на русском и английском языках «Ты свистни – тебя не заставлю я ждать», Honest Poverty («Честная бедность»).

викторина по теме мероприятия.

знакомство с сетевыми ресурсами о Роберте Бёрнсе, в том числе Burns country - полным виртуальным собранием стихов Роберта Бёрнса на языке оригинала и песенной коллекцией исполнителя Александра Матюхина, в том числе, и на стихи Роберта Бёрнса.

Литературную гостиную планируется завершить исполнением всеми участниками традиционной шотландской песни Auld Lang Syne («Старая дружба») на слова Роберта Бернса. В мероприятии также примут участие воспитанники Псковского образовательного центра курсов иностранных языков «Парус».

Дополнительную информацию можно получить в часы работы областной научной библиотеки (понедельник – суббота, с 10:00 до 17:00) по телефону 72-28-63. Библиотека расположена по адресу: улица Труда, дом 20 (1 этаж).