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Общество

Встреча «Бёрнс260» состоится 27 января в псковской библиотеке «Родник»

27 января в 14:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Международном центре Псковской областной универсальной научной библиотеки пройдет встреча «Бёрнс260». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, встреча приурочена к 260-летию со дня рождения великого шотландского поэта Роберта Бёрнса.

Роберт Бёрнс (25 января 1759 - 1796) – шотландский поэт, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм, написанных на так называемом «равнинном шотландском» и английском языках.

В программе мероприятия:

Литературную гостиную планируется завершить исполнением всеми участниками традиционной шотландской песни Auld Lang Syne («Старая дружба») на слова Роберта Бернса. В мероприятии также примут участие воспитанники Псковского образовательного центра курсов иностранных языков «Парус».

Дополнительную информацию можно получить в часы работы областной научной библиотеки (понедельник – суббота, с 10:00 до 17:00) по телефону 72-28-63. Библиотека расположена по адресу: улица Труда, дом 20 (1 этаж).

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