Ввоз 4 тонн подозрительных овощей, фруктов и растений запрещён в Псковскую область в январе

18:00, 22 января 2019, ПАИ

С 1 по 20 января Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям зафиксировало пять попыток незаконного ввоза продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На российско-белорусском участке границы специалисты пресекли четыре попытки незаконного ввоза продукции высокого фитосанитарного риска, еще одно нарушение было зафиксировано на российско-латвийском участке. С нарушениями законодательства в сфере карантина растений пытались ввезти: саженцы пионов и многолетних растений, питательный грунт, фуражное зерно овса, яблоки, груши. В четырех случаях из пяти причиной запрета ввоза продукции стало отсутствие фитосанитарного сертификата на ввозимый товар. Также в одном случае было выявлено частичное отсутствие на маркировке перевозимой подкарантинной продукции информации о месте её производства, что является нарушением фитосанитарных требований.

Общий вес продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, составил 4,05 тонн, а количество саженцев - 128 918 штук. Весь указанный товар высокого фитосанитарного риска возвращен на сопредельные территории или направлен на уничтожение, в отношении представителей владельцев груза возбуждены дела об административном правонарушении.