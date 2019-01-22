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Общество

О возможности замены паспорта через портал госуслуг напоминают псковичам в УМВД

При достижении 20 лет и 45 лет гражданин России обязан подать документы на замену паспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, со следующего дня после двадцати- или сорокапятилетия есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта.

При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. «Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более, чем за полтора часа», – рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале госуслуг осуществляется один раз и бесплатно.

«Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на Едином портале заблаговременно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации», – добавили в ведомстве.

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