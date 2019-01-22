113 подразделений добровольной пожарной охраны созданы в Псковской области

21:58, 22 января 2019, ПАИ

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории региона создано 113 подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в реестр добровольных пожарных Псковской области внесены 7 тыс. 666 членов добровольной пожарной охраны области.

«На сегодняшний день именно на добровольных пожарных лежит забота о пожарной безопасности в отдаленных населенных пунктах Псковской области, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан. Жители сельской местности при поддержке местных органов власти успешно решают задачи по охране своих населенных пунктов от пожаров, обеспечивают тушение пожаров до прибытия подразделений профессиональной пожарной охраны», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.

«Каждый год в области увеличивается количество добровольных формирований и численность добровольных пожарных», – добавили в пресс-службе.