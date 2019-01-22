Псковские студенты начали стажировку в полиции

23:00, 22 января 2019, ПАИ

Сегодня, 22 января, в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Псковского государственного университета приняли участие в организационной встрече с руководством УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Со словами приветствия к собравшимся обратился начальник Управления полковник полиции Сергей Сурин. Он подчеркнул, что каждый гражданин должен вносить свою посильную лепту в благополучие родного города, поддержание общественной безопасности и правопорядка. Сергей Сурин отметил, что участники «Студенческого десанта» смогут сами увидеть, как работает полиция и понять специфику деятельности различных ее подразделений. По его мнению, это может сыграть определенную роль и в дальнейшем выборе профессии.

Помощник начальника полковник внутренней службы Артур Зинин познакомил юношей и девушек с условиями приема на службу в органы внутренних дел и льготах полицейских. О деятельности подразделений охраны общественного порядка рассказал заместитель начальника полиции подполковник полиции Дмитрий Чупранков.

В этой встрече приняли также участие командир отряда народных дружинников областного центра Анатолий Ожигин и председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Виктор Саханенок, которые говорили о задачах народных дружин и членов Общественного совета.

Затем студентов распределили в соответствии с их пожеланиями по службам для стажировки в патрульно-постовую службу, подразделение участковых уполномоченных, ГИБДД и ПДН.

В рамках акции, кроме участия в различных рейдах и дежурствах, для студентов предусмотрены товарищеские матчи, экскурсии и другие мероприятия, добавили в ведомстве.