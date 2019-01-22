Возгорание мусора тушили пожарные в бежаницкой деревне Большая Рудница

22:49, 22 января 2019, ПАИ

Сегодня, 22 января, в 15:35 поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в деревне Большая Рудница Лющикской волости Бежаницкого района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.