0
23:00
Псковские студенты начали стажировку в полиции
22:36
Ретро-вечеринку организовал Псковский Красный Крест для 80-летнего юбиляра
22:08
Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам
21:33
Руководители Комитета по транспорту Псковской области обсудили с ГИБДД и общественниками реализацию нацпроекта по развитию и ремонту дорожной сети
21:12
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
21:08
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
20:49
Олег Майоров: Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует
Еще новости
Общество

Общественники положительно оценили организацию работы в псковском ЦВСНП

Сегодня, 22 января, представители Общественной наблюдательной комиссии области Николай Червяков и Игорь Романов проверили соблюдение условий содержания в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Гости осмотрели территорию Центра, рабочие кабинеты, помещения, где размещаются подростки. Они убедились в том, что здесь созданы все необходимые условия для учебы, занятий спортом и досуга воспитанников, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что работа в Центре проводится по расписанию режимных мероприятий. Осуществляются медицинский осмотр несовершеннолетних, прием пищи, прогулки, учебный процесс. Проводятся индивидуальные и групповые занятия. Имеются музей, молельная комната, помещения релаксации. Учебные занятия с ребятами ведут педагоги одной из псковских школ. Для этого оборудованы специальные классы и подобран учебный материал.

Начальник ЦВСНП УМВД подполковник полиции Галина Михайлова подчеркнула, что руководством и сотрудниками Центра на постоянной основе проводятся все необходимые мероприятия, предусмотренные соответствующими нормативными документами.

В ходе посещения нарушений прав и законных интересов лиц, содержащихся в ЦВСНП, проверяющие не выявили. Жалобы и заявления от несовершеннолетних не поступали. Общественники отметили, что созданные в Центре условия соответствуют требованиям федерального законодательства. Данное направление служебной деятельности находится на постоянном контроле у руководства УМВД России по Псковской области, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские студенты начали стажировку в полиции
22 января 2019
Псковские студенты начали стажировку в полиции
Ретро-вечеринку организовал Псковский Красный Крест для 80-летнего юбиляра
22 января 2019
Ретро-вечеринку организовал Псковский Красный Крест для 80-летнего юбиляра
Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам
22 января 2019
Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам
Руководители Комитета по транспорту Псковской области обсудили с ГИБДД и общественниками реализацию нацпроекта по развитию и ремонту дорожной сети
22 января 2019
Руководители Комитета по транспорту Псковской области обсудили с ГИБДД и общественниками реализацию нацпроекта по развитию и ремонту дорожной сети
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
22 января 2019
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей 1
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
22 января 2019
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
Олег Майоров: Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует
22 января 2019
Олег Майоров: Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует
Глава Палкинского района: Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет
22 января 2019
Глава Палкинского района: Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет

Идет загрузка...