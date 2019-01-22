Общественники положительно оценили организацию работы в псковском ЦВСНП

22:42, 22 января 2019, ПАИ

Сегодня, 22 января, представители Общественной наблюдательной комиссии области Николай Червяков и Игорь Романов проверили соблюдение условий содержания в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Гости осмотрели территорию Центра, рабочие кабинеты, помещения, где размещаются подростки. Они убедились в том, что здесь созданы все необходимые условия для учебы, занятий спортом и досуга воспитанников, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что работа в Центре проводится по расписанию режимных мероприятий. Осуществляются медицинский осмотр несовершеннолетних, прием пищи, прогулки, учебный процесс. Проводятся индивидуальные и групповые занятия. Имеются музей, молельная комната, помещения релаксации. Учебные занятия с ребятами ведут педагоги одной из псковских школ. Для этого оборудованы специальные классы и подобран учебный материал.

Начальник ЦВСНП УМВД подполковник полиции Галина Михайлова подчеркнула, что руководством и сотрудниками Центра на постоянной основе проводятся все необходимые мероприятия, предусмотренные соответствующими нормативными документами.

В ходе посещения нарушений прав и законных интересов лиц, содержащихся в ЦВСНП, проверяющие не выявили. Жалобы и заявления от несовершеннолетних не поступали. Общественники отметили, что созданные в Центре условия соответствуют требованиям федерального законодательства. Данное направление служебной деятельности находится на постоянном контроле у руководства УМВД России по Псковской области, добавили в ведомстве.