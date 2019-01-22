Противопожарный рейд прошел в двух деревнях Порховского района

19:52, 22 января 2019, ПАИ

Сегодня, 22 января, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провел профилактический рейд в деревнях Подсевы и Туготино Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту». Проведено профилактическое обследование жилых домов в частном секторе, с гражданами осуществлены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Граждане ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Порховского района, основные причины пожаров в жилом секторе.