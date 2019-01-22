Ретро-вечеринку организовал Псковский Красный Крест для 80-летнего юбиляра

22:36, 22 января 2019, ПАИ

Вторая юбилейная ретро-вечеринка проекта Псковского регионального отделения Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» состоялась в одном из городских кафе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Красного Креста, Тамара Прохожева пригласила 25 своих подруг и знакомых, чтобы вместе отметить её 80-летний юбилей.

Помещение кафе было стилизовано в духе советского прошлого. «Знамена, плакаты советской тематики, выставка винтажных предметов домашнего обихода помогли гостям праздника окунуться в атмосферу былых времен. Пожилые люди с удовольствием рассматривали старинные вещи, обмениваясь друг с другом своими воспоминаниями юности и молодости», – рассказали в пресс-службе.

Музыкально-развлекательная программа юбилея, которую провели волонтеры-пыталовская вокальная группа под руководством Заслуженного работника культуры РФ Маргариты Михайловой, была также составлена с учетом тематики мероприятия. Репертуар артистов содержал популярные песни 60-70-х годов.

Поздравить юбиляра пришли участницы вокального квартета «SHE-FON». «Их выступление стало неожиданным, но приятным подарком для именинницы. Добавили хорошего настроения имениннице и другие многочисленные подарки, в том числе шикарный букет от руководителя дополнительного офиса кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» Андрея Михайловича Андрушко, уютный теплый плед от коллектива сотрудников ООО «Системные Решения» и юбилейные сувениры от депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Тамара Прохожева искренне благодарила организаторов праздника - Псковский Красный Крест.

Напомним, что ретро-вечеринка прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» приглашает представителей бизнеса и неравнодушных псковичей стать партнерами президентского гранта и пополнить круг друзей юбилейных мероприятий для 85-летних именинников из числа пожилых людей – детей войны. «Мы планируем провести еще четыре праздничных встречи для пожилых людей, отмечающих свое 80/85-летие в 2019 году», – добавили в пресс-службе.

Псковский Красный Крест рассчитывает на участие и поддержку благотворительного проекта и ждет предложений по телефонам 72-20-88, 33-00-05 или на электронный адрес: redcross@ellink.ru.