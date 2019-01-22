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Глава Палкинского района: Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет

«Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет, население благодарит за его вывоз», – сообщил Псковскому агентству информации глава Палкинского района Евгений Седов. «Праздники положительно прошли, всё вывезли – никаких отходов не было», – отметил он.

Евгений Седов

Евгений Седов рассказал, что через день вывозится мусор из контейнеров у многоквартирных домов, и, согласно разработанному графику вывоза мусора, отходы вывозят из волостей. «В воскресенье 13 января вывозили из Палкинской и Качановской волостей. В следующее воскресенье запланированы две другие волости – Новоуситовская и Черская», – сказал он.

Глава Палкинского района добавил, что часть контейнеров для мусора в район завезена, еще часть ожидается. «На контроле держим этот момент», – заключил Евгений Седов.

Напомним, с 1 января в России вступила в силу новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром», дочерняя компания ООО «Мехуборка».

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