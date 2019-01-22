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Олег Майоров: Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует

«Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует», – рассказал Псковскому агентству информации глава Невельского района Олег Майоров. Он сообщил, что на территории Невельского и Усвятского районов работает представитель регионального оператора по обращению с ТКО – индивидуальный предприниматель, который в полном объеме реализует возложенные на него обязанности.

Олег Майоров отметил, что предприниматель изучал опыт работы по вывозу отходов в других регионах, в том числе и в Москве, а также закупил спецтехнику с установленной на нее системой ГЛОНАСС для обслуживания  пластиковых контейнеров. «Каждый контейнер «забивается» со своими координатами», – подчеркнул глава района.

Олег Майоров

«В частном секторе Невеля установлены более 100 контейнеров к уже существующим, – сообщил Олег Майоров. – Металлические контейнеры меняются на пластиковые. К тому же, ведется должная разъяснительная работа с населением».

Он рассказал, что на этой неделе провел совещание с главами сельских поселений, в ходе которого была достигнута договоренность о завершении устойчивой работы по вывозу отходов Невеле с дальнейшим переходом «к точечной работе на село». Олег Майоров добавил, что указанный предприниматель будет с главами волостей выезжать в населенные пункты района и отвечать на вопросы граждан.

Напомним, с 1 января в России вступила в силу новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром», дочерняя компания ООО «Мехуборка».

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