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Общество

Лекторий на базе виртуального представительства Пушкинского заповедника начнет работу в Ульяновске 23 января

На базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в литературном музее «Дом Языковых» в Ульяновске 23 января начнёт работу online-лекторий. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Первая публичная и общедоступная online-лекция называется «Пушкин в Михайловском». «Из неё посетители ульяновского музея узнают о родовом имении поэта на Псковщине, о жизни Пушкина здесь, в так называемой северной ссылке и, в частности, о его знакомстве с гостившим летом 1826 года в соседнем Тригорском студентом Дерптского университета, стихотворцем Николаем Языковым, земляком ульяновцев», – рассказала Лидия Токарева. Прочтёт лекцию кандидат филологических наук, старший научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Юлия Узенёва.

Лидия Токарева добавила, что до конца 2019 года в рамках online-лектория запланированы ещё три выступления музейщиков «Михайловского». Это «Святогорский монастырь после Пушкина» (Андрей Васильев, начальник отдела краеведения, истории и археологии музея-заповедника «Михайловское»), «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина» (Эдуард Узенёв, ученый секретарь Пушкинского Заповедника), «Хранители Михайловского» (лектор — Ирина Крылова, исполняющая обязанности хранителя музея-усадьбы «Михайловское»).

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