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Общество

Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 22 января, принял участие в семинаре Министерства здравоохранения и проектного офиса Правительства РФ по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на мероприятии выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Участники обсудили целевые показатели нацпроекта в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, способы и средства их достижения, а также трудности, с которыми могут столкнуться регионы при реализации программ.

Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан на 6 лет и включает в себя восемь различных направлений. В Псковской области будут реализовывать семь из них. «Работа уже начата. В числе наших приоритетов – укрепление первичного звена, совершенствование оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие детского здравоохранения и медицинского туризма. Отдельное внимание будет уделено устранению дефицита кадров и повышению уровня цифровизации регионального здравоохранения. Всего до 2024 года в Псковской области на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» планируется направить 3,2 млрд рублей, из них 740 млн рублей – в этом году. Это дополнительные средства, которые будут вложены в развитие нашей региональной медицины и в решение актуальных, поставленных президентом задач», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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