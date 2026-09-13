Синоптик: Зима в России будет аномально тёплой и влажной

23:59, 13 сентября 2026, ПАИ

Грядущая зима в большей части России будет аномально тёплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По его словам, исключением станут Арктическая зона, север Сибири, Чукотка, Берингово и Чукотское моря – там ожидается очень холодная погода. На остальной территории страны превышение температуры над нормой может достигать трёх-четырёх градусов, что синоптик называет значительной величиной. Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придётся на февраль.

Евгений Тишковец отметил, что зима будет сопровождаться повышенным количеством осадков: в декабре их объём будет близким к норме, а в январе – на 30–40 % больше положенного. Причиной метеоролог назвал аномальное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной экваториальной частях Тихого океана. Его влияние отзовётся и весной, и летом.

При этом зима не будет стабильно тёплой и слякотной. Снега может выпасть очень много, и он периодически будет просаживаться из-за оттепелей. Это грозит фронтальными туманами с ухудшением видимости, сбоями в авиа- и наземном транспортном сообщении, а также снежными бурями: атмосфера, заряженная атлантическим теплом и южными черноморскими циклонами, будет «выстреливать» ими, добавил Евгений Тишковец.

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