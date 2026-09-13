Первые четыре автобуса в стилистике «Псковских каникул» вышли на городские маршруты

23:29, 13 сентября 2026, ПАИ

На городские маршруты в Пскове вышли первые четыре автобуса, оформленные в стилистике «Псковских каникул». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«Город постепенно наполняется деталями нашего регионального фирменного стиля. С лета псковичей и наших гостей встречают остановки с узнаваемыми «поребриком» и «бегунцом» – их уже 15. А теперь добавились яркие, заметные автобусы», – отметил Михаил Ведерников.

Элементы брендбука всё чаще появляются в оформлении кафе, магазинов и учреждений социальной сферы. Так привычные городские места становятся частью общего визуального образа Пскова – живого и узнаваемого, подчеркнул губернатор.

«Недавно во время поездки в муниципалитеты обращал внимание глав округов на то, какие возможности открывает использование наших сезонных брендов в оформлении общественных пространств и объектов. Помимо «Псковских каникул», мы продолжаем развивать «Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья». Такие решения в районах станут хорошей объединяющей историей, но уже в масштабах всей области», – заключил глава региона.