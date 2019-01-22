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Общество

Руководители Комитета по транспорту Псковской области обсудили с ГИБДД и общественниками реализацию нацпроекта по развитию и ремонту дорожной сети

В администрации Псковской области сегодня, 22 января, состоялась рабочая встреча руководства Комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству с представителями УГИБДД по Псковской области и членами общественного движения «Убитые дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь участники встречи обсудили вопрос формирования и реализации регионального проекта, направленного на приведение в нормативное состояние автодорог областного и местного значения.

В ходе общения особое внимание участники встречи обратили на необходимость комплексного подхода к организации безопасности дорожного движения (устройство освещения, дублирующих дорожных знаков, светофорных объектов на «сложных» перекрестках и т. д.).

Кроме того, в ходе встречи достигнута договоренность об использовании информационных ресурсов общественного движения «Убитые дороги», что позволит формировать программы дорожных работ с учетом мнения жителей региона.

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