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Общество

Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам

Президент России Владимир Путин запретил аварийно-спасательным службам и формированиям, которые не входят в систему МЧС, устанавливать на машины специальные световые и звуковые сигналы. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Запретить не входящим в систему спасательного ведомства службам использовать спецсигналы на автомобилях ранее предложило МЧС. Отмечается, что руководство было недовольно участившимися происшествиями с участием якобы машин МЧС.

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