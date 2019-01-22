Владимир Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам

22:08, 22 января 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин запретил аварийно-спасательным службам и формированиям, которые не входят в систему МЧС, устанавливать на машины специальные световые и звуковые сигналы. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Запретить не входящим в систему спасательного ведомства службам использовать спецсигналы на автомобилях ранее предложило МЧС. Отмечается, что руководство было недовольно участившимися происшествиями с участием якобы машин МЧС.