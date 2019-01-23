День почерка отмечается в мире 23 января

09:02, 23 января 2019, ПАИ

Сегодня, 23 января, в мире отмечается День почерка (День ручного письма), пишет портал calend.ru. Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

Как известно, весьма важным орудием почерк стал для криминалистов. Цель экспертов почерковедения — установить подлинность того или иного документа.

Специалисты по научной экспертизе документа должны в совершенстве знать разнообразные стили написания. Безусловно, и они тщательно изучают все характеристики почерка, чтобы точно установить личность писавшего.

Можно предположить, что научные исследования, предметом которых является почерк, будут продолжаться, и ученые достигнут более глубокого понимания зависимости почерка от характера человека.