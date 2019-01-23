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Общество

Предсказать погоду на лето можно 23 января

Григорий-летоуказатель наступил по народному календарю сегодня, 23 января. Как пишет портал calend.ru, праздник получил свое название в честь святителя Григория Богослова, который жил в IV веке в Каппадокии и считается одним из Отцов церкви.

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми.

Ветер с юга предвещал многочисленные грозы. С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее — небо будет синее»; «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

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