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Общество

Устойчивый к погодным условиям дрон создали в России

В России создали конвертоплан — беспилотный летательный аппарат (БПЛА), совместивший достоинства самолетов и вертолетов, сообщает газета «Известия».

Дрон под названием Triada Mk. III способен перевозить до 15 килограммов груза на расстояния до 300 километров. Вместе с тем, существующие в настоящее время коптеры отличаются грузоподъемностью в 1 килограмм и летают на дистанции не более 50 километров.

Кроме того, новый конвертоплан обладает и другими преимуществами по сравнению со своими аналогами. Он развивает скорость до 200 км/ч, а также устойчив к погодным условиям и температурным режимам. При этом поднять дрон в воздух можно даже с ограниченного участка территории, в том числе водного.

Беспилотник планируют задействовать при осуществлении поисково-спасательных операций и грузоперевозок. В частности, для доставки лекарств или почты в отдаленные населенные пункты.

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