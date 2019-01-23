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Общество

Более 70 заявок поступили в последнюю Школу волонтёра Молодой Ганзы в Пскове

21 января завершился набор в последнюю Школу волонтёра Молодой Ганзы, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре.

Школа готовит волонтёров в возрасте от 14 до 26 лет для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года. Более 70 человек захотели пройти обучение в последней Школе волонтёра Молодой Ганзы. «Это число желающих значительно превышает показатели предыдущих наборов», - отметили организаторы.

Напомним, Молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в XXXIX Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс - в декабре 2018 года.

Первое занятие для нового набора состоится 29 января. Будущие волонтёры прослушают вводную лекцию, на которой ближе познакомятся с историей Ганзейского союза.

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