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Призовые места завоевали псковичи на чемпионате и первенстве СЗФО по лёгкой атлетике

Псковичи завоевали призовые места на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике, который проходил с 16 по 18 января в Смоленске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 9 регионов СЗФО. Псковскую область представляли 35 человек.

Так, в эстафете 4 по 200 метров среди юниоров до 20 лет псковская команда заняла 3 место. А псковичка Полина Михайлова в этой же категории стала сильнейшей в метании ядра. В беге на дистанции 2 тысячи метров 1 место также завоевал пскович Викула Васильев.

Среди девушек и юношей в категории до 18 лет в эстафете 4 по 200 метров 3 место заняли псковички Дарья Андреева, Анастасия Ершова, Екатерина Филонова и Вероника Веселова. В беге на дистанцию 2 тысячи метров «бронзу» в своих возрастных категориях завоевали Виктория Гвоздева, Елена Горняга и Вероника Веселова. В метании ядра тьретий результат показала Екатерина Филонова.

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