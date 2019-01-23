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Общество

Три тонны польских яблок и испанской хурмы уничтожили в Себеже

Около трёх тонн подкарантинной продукции польского и испанского происхождения изъяты из оборота и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.

15 января у деревни Долосцы Себежского района задержан автомобиль, в котором осуществлялся незаконный ввоз на территорию Российской Федерации партии подкарантинной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При проведении досмотра с полной выгрузкой грузового отсека автомобиля установлен факт перевозки груш и яблок из Польши и хурмы из Испании.

Продукция изъята из оборота и уничтожена.

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