Три тонны польских яблок и испанской хурмы уничтожили в Себеже

12:49, 23 января 2019, ПАИ

Около трёх тонн подкарантинной продукции польского и испанского происхождения изъяты из оборота и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.

15 января у деревни Долосцы Себежского района задержан автомобиль, в котором осуществлялся незаконный ввоз на территорию Российской Федерации партии подкарантинной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При проведении досмотра с полной выгрузкой грузового отсека автомобиля установлен факт перевозки груш и яблок из Польши и хурмы из Испании.

Продукция изъята из оборота и уничтожена.