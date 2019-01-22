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Культура

25 января в Пскове откроется выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы»

25 января в 15:00 в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове откроется выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

На выставке будут представлены документы, посвящённые этому периоду жизни Юрия Спегальского и Ольги Аршакуни, их награды, личные вещи блокадников.

«Великая Отечественная война застала Юрия Павловича в Ленинграде. Здесь он по заданию исполкома Ленгорсовета в составе бригады верхолазов занимается маскировкой высотных объектов. Работая в Ленинграде он держал Псков в своем сердце, выплеснул свои чувства к нему в суровую зиму 1941-1942 годов в серии рисунков «По Пскову XVII века». В них проявился не только талант художника, но и дар историка, поэта, прекрасного знатока древнего Пскова. Он рисовал свой город в прошлом, думая о будущем, реально представляя свое возвращение на родину после победы. Именно в эти тяжелые военные дни он думал о создании Пскове архитектурных заповедников с охранными зонами. В 1944 году, город был освобожден, он приехал в Псков, чтобы возглавить областную инспекцию по охране памятников», - рассказали в музее.

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