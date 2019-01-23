Директор базы отдыха «Пушкиногорье: Участие в премии «Народное признание» - прекрасная возможность для популяризации

13:51, 23 января 2019, ПАИ

Участие в премии «Народное признание» с ежегодным «Пушкинским балом» - прекрасная возможность для популяризации и привлечения дополнительных гостей, уверена директор базы отдыха «Пушкиногорье» Ираида Ходько. Напомним, «Пушкинский бал» вышел во второй тур голосования по определению победителей премии «Народное признание - 2018» в номинации «Событие».

«Премия способствует распространению информации о том или ином мерпориятии. Приятно, что с «Пушкинским балом» мы сумели выйти во второй тур», - добавил Ираида Ходько.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».