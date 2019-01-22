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Культура

Начался приём заявок на областной конкурс «Псковская книга – 2018»

Начинался приём заявок на областной конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга — 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской областной универсальной научной библиотеке.

Издательская продукция и заявка участника конкурса предоставляются до 1 апреля в Псковскую областную универсальную научную библиотеку (Псков, улица Набат, 5, осп «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», сектор комплектования, С. И. Ульдановой). С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки.  

Организаторами конкурса выступают ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке комитета Псковской области по культуре и Псковское региональное отделение Союза писателей России. Председатель жюри конкурса - первый заместитель председателя комитета Псковской области по культуре Анна Бударина.

Награждение пройдет по следующим номинациям: «Книга года», «Лучшее литературно-художественное произведение», «Лучшее издание по истории края», «Лучшее издание по туризму», «Лучшее издание, подготовленное библиотекой», «Видимая книга» (издания для незрячих и слабовидящих).

Добавим, что областной конкурс «Псковская книга» в 2019 году пройдет уже в двадцать третий раз. Псковская область была первой, кто организовал подобный конкурс. Номинации конкурса с разных сторон показывают псковскую книгу, раскрывают творческий потенциал псковских авторов, писателей, поэтов, а также полиграфическое мастерство псковских издательств.

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