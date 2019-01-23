0
16:02
Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+
21:08
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
21:31
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
20:33
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
17:53
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
17:51
Люди Y
16:02
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше
Еще новости
Культура

Лекция об истории расположенной в гдовской деревне Крапивно Никольской церкви пройдёт сегодня в Пскове

Сегодня, 23 января в 18:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Псков, Октябрьский проспект, 19а) состоится очередное лекционное занятие народного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, лекцию по теме «История трёхпрестольной церкви в деревне Крапивно Добручинской волости Гдовского района» прочитает исследователь, член Союза журналистов России Раиса Ильина.

Церковь Николая Чудотворца, 2016 год. Фото Р. Н. Ильиной.

На лекции исследователь расскажет об истории Никольской церкви (Церковь Николая Чудотворца), построенной по проекту петербургского академика архитектуры Юлия Бруни. 

Добавим, церковь Николая Чудотворца в деревне Крапивно - объект культурного наследия регионального значения. В 2017 году Никольская церковь была внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия министерства культуры России. В настоящее время церковь восстанавливается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+
23 января 2019
Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
22 января 2019
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
21 января 2019
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
18 января 2019
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника 8
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
18 января 2019
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше
18 января 2019
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
18 января 2019
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
Глава Псковской митрополии: Задача церкви и государства - всеми силами сохранить памятники, храмы и монастыри
18 января 2019
Глава Псковской митрополии: Задача церкви и государства - всеми силами сохранить памятники, храмы и монастыри

Идет загрузка...