Лекция об истории расположенной в гдовской деревне Крапивно Никольской церкви пройдёт сегодня в Пскове

14:58, 23 января 2019, ПАИ

Сегодня, 23 января в 18:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Псков, Октябрьский проспект, 19а) состоится очередное лекционное занятие народного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, лекцию по теме «История трёхпрестольной церкви в деревне Крапивно Добручинской волости Гдовского района» прочитает исследователь, член Союза журналистов России Раиса Ильина.

На лекции исследователь расскажет об истории Никольской церкви (Церковь Николая Чудотворца), построенной по проекту петербургского академика архитектуры Юлия Бруни.

Добавим, церковь Николая Чудотворца в деревне Крапивно - объект культурного наследия регионального значения. В 2017 году Никольская церковь была внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия министерства культуры России. В настоящее время церковь восстанавливается.