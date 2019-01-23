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Общество

Льготы на электричество отменят владельцам электроплит

Минэкономики предложило вернуться к  проекту социальной нормы потребления электроэнергии, пишет газета «Коммерсантъ».

К 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельского населения будут отменены существующие льготы — в настоящее время для них установлен коэффициент 0,7. Одновременно с этим вводится дифференциация тарифов для населения — базовый (текущий) тариф будет учитывать до 300 киловатт-часов в месяц, до 500 киловатт-часов — тариф изменится на повышенный, потребление свыше 500 киловатт-часов в месяц будет рассчитываться по «экономически обоснованному» тарифу.

В ряде регионов (предположительно северных), пороги тарифов могут быть увеличены до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Также льготы могут получить потребители, безальтернативно использующие электроэнергию для отопления жилища.

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