Количество повысивших свою квалификацию в Псковском филиале академии ФСИН возросло почти в три раза

16:36, 23 января 2019, ПАИ

Выполнение плана первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы в 2018 году обсудили на совещании при начальнике Академии ФСИН России. В работе в режиме видео-конференц-связи принял участие и Псковский филиал академии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

С докладом на эту тему от псковского филиала академии выступила заместитель начальника образовательной организации по учебной и научной работе Юлия Михайлова, которая привела статистические данные. В 2018 году в псковском филиале академии прошли повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 123 сотрудника УИС, в то время как в 2017 году в вузе повысили свою квалификацию всего 46 человек. Всего по программам дополнительного профессионального образования в 2018 году обучились более пятисот человек.

Для совершенствования организации профессионального обучения дополнительного профессионального образования работников уголовно-исполнительной системы на совещании принято решение не снижать темпов в 2019 году. При увеличении количества сотрудников, обучаемых по программам ведомственного дополнительного профессионального образования, не снижать качество их обучения, привлекать к проведению занятий практических работников, включая выездные практические занятия на полигоне практического обучения УФСИН России по Псковской области.

Отметим, что на совещании также рассмотрели вопрос о состоянии исполнительской дисциплины в структурных подразделениях академии и Псковского филиала академии и основных задачах по повышению ее уровня.