0
18:03
Пскович заработал рекордное количество штрафов за нарушение ПДД
17:33
Женский марафон «Energy party» состоялся в клубе «S-Fitness»
14:49
Александр Кузьмин: «Народное признание» — самая престижная премия в Псковской области
13:51
Директор базы отдыха «Пушкиногорье: Участие в премии «Народное признание» - прекрасная возможность для популяризации
13:00
История одного банкротства
12:58
Лучших «Молодых профессионалов» снова определят в Псковской области
12:14
Соревнования в лёгком весе
Еще новости
Общество

Количество повысивших свою квалификацию в Псковском филиале академии ФСИН возросло почти в три раза

Выполнение плана первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы в 2018 году обсудили на совещании при начальнике Академии ФСИН России. В работе в режиме видео-конференц-связи принял участие и Псковский филиал академии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

С докладом на эту тему от псковского филиала академии выступила заместитель начальника образовательной организации по учебной и научной работе Юлия Михайлова, которая привела статистические данные. В 2018 году в псковском филиале академии прошли повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 123 сотрудника УИС, в то время как в 2017 году в вузе повысили свою квалификацию всего 46 человек. Всего по программам дополнительного профессионального образования в 2018 году обучились более пятисот человек.

Для совершенствования организации профессионального обучения дополнительного профессионального образования работников уголовно-исполнительной системы на совещании принято решение не снижать темпов в 2019 году. При увеличении количества сотрудников, обучаемых по программам ведомственного дополнительного профессионального образования, не снижать качество их обучения, привлекать к проведению занятий практических работников, включая выездные практические занятия на полигоне практического обучения УФСИН России по Псковской области.

Отметим, что на совещании также рассмотрели вопрос о состоянии исполнительской дисциплины в структурных подразделениях академии и Псковского филиала академии и основных задачах по повышению ее уровня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пскович заработал рекордное количество штрафов за нарушение ПДД
23 января 2019
Пскович заработал рекордное количество штрафов за нарушение ПДД
Женский марафон «Energy party» состоялся в клубе «S-Fitness»
23 января 2019
Женский марафон «Energy party» состоялся в клубе «S-Fitness»
Александр Кузьмин: «Народное признание» — самая престижная премия в Псковской области
23 января 2019
Александр Кузьмин: «Народное признание» — самая престижная премия в Псковской области
Директор базы отдыха «Пушкиногорье: Участие в премии «Народное признание» - прекрасная возможность для популяризации
23 января 2019
Директор базы отдыха «Пушкиногорье: Участие в премии «Народное признание» - прекрасная возможность для популяризации
История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
Лучших «Молодых профессионалов» снова определят в Псковской области
23 января 2019
Лучших «Молодых профессионалов» снова определят в Псковской области
Демонтаж главной городской ёлки начался в Пскове
23 января 2019
Демонтаж главной городской ёлки начался в Пскове 1
Расширен список предоставляемых в электронном виде госуслуг
23 января 2019
Расширен список предоставляемых в электронном виде госуслуг

Идет загрузка...