Границы восьми ТОСов согласовал правовой комитет Псковской гордумы

16:44, 23 января 2019, ПАИ

23 января правовой комитет Псковской городской Думы согласовал установление границ территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Члены комитета рассмотрели вопросы об установлении границ восьми ТОСов. Границы ТОС определяются впервые и основываются на обращениях инициативных граждан для решения вопросов местного значения. Депутат Сергей Барабанов поинтересовался, какие задачи стоят перед ТОС. Алексей Кириллов как представитель одной из инициативных групп разъяснил, что эти объединения граждан создаются для реализации задуманных горожанами проектов. Например, для благоустройства и включения в программу по формированию современной городской среды, на которую выделяется финансирование, или для проведения культурно-массовых мероприятий. Таким образом, активные граждане с помощью ТОС могут обустроить на своей территории сделать детскую площадку, цветники, места отдыха и много других полезных дел.

Каждое решение ТОС обязаны рассмотреть органы местного самоуправления муниципального образования. После установления границ территорий будут разработаны уставы ТОС, и организации пройдут регистрацию. Члены комитета одобрили установление границ территорий ТОС по улице Байкова,7; улице Кузбасской дивизии, 12, 12а; улице Юбилейной, 67; по улице Максима Горького, 47/9; улице Луговой, 1а; улице Майора Достовалова, 1; улице Мирной, 13; улице Набат, 3.

Также члены комитета согласовали внесение изменений в решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1714 «О Совете по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков». В связи с кадровыми изменениями в состав совета будут включены начальник отдела кадров и безопасности Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Галина Иванова; начальник отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата Псковской городской Думы Светлана Стельмашёнок; консультант отдела межмуниципального сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями аппарата Псковской городской Думы - секретарь совета Наталия Семёнова. Из состава совета исключается заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Анна Кутузова.

Кроме того, парламентарии внесли изменения в положение о помощнике депутата, работающего на общественных началах и имеющего соответствующее удостоверение. Если членов комитета поддержат депутаты, то со всеми помощниками депутатов будут заключать договоры с описанием их обязанностей. Как пояснила начальник отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата Псковской городской Думы Наталья Шикун, в этом случае «возникает правовое поле, подразумевается контроль соблюдения обязанностей». Глава города Иван Цецерский подчеркнул важность подотчетности и подконтрольности деятельности помощника депутата.

Согласованные на комитете вопросы будут включены в повестку очередной 19-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится 25 января.