В обсуждении совершенствования жилищного законодательства принял участие председатель комитета по стройнадзору Псковской области

17:19, 23 января 2019, ПАИ

Председатель комитета по строительному и жилищному надзору Псковской области Валерий Полупанов принял участие в совещаниях в Совете Федерации и Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РФ по вопросам управления многоквартирными домами и совершенствования жилищного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании в Совфеде под руководством председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко приняли участие представители Госдумы, Минстроя, ФАС, ТПП, руководители органов государственного жилищного надзора субъектов и общественных организаций в сфере ЖКХ .

Участники обсудили необходимость усиления контроля и надзора за целевым использованием управляющими организациями денежных средств, поступающих от потребителей коммунальных услуг в составе платы за содержание жилого помещения. В повестку дня также вошли вопросы об осуществлении деятельности по управлению МКД государственными и муниципальными предприятиями и о совершенствовании законодательства в этой сфере.

В ходе обсуждения прозвучали предложения о разработке федерального закона о государственном жилищном надзоре в Российской Федерации, увеличения численности органов госжилнадзора в регионах и необходимости ужесточения лицензионного контроля за деятельностью управляющих организаций. Была отмечена положительная практика перехода на заключение прямых договоров в большинстве субъектов, однако, по мнению специалистов, запрет деятельности государственных и муниципальных предприятий в сфере управления МКД представляется преждевременным.

По итогам совещания участники получат проект рекомендаций для проработки, согласования и дальнейшего обсуждения с Минстроем России.

В Минстрое руководители органов государственного жилищного надзора обсудили вопросы проведения открытых конкурсов по управлению новыми домами, ведения реестров протоколов общих собраний, передачи МКД из реестра управляющей организации, признанной банкротом.

Отдельное внимание было уделено теме эксплуатации газового хозяйства. Присутствующие сошлись во мнении, что необходимо законодательно установить ответственность собственников жилья за отказ от заключения договоров на техническое обслуживание и диагностику внутриквартирного газового оборудования.