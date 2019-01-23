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Общество

Женский марафон «Energy party» состоялся в клубе «S-Fitness»

17 января в Пскове в спортивном клубе «S-Fitness» состоялся женский марафон «Energy party». В нём приняли участие 30 псковичек, сообщили Псковскому агентству информации в клубе.

«Начать заниматься после долгих новогодних праздников одному бывает очень непросто, а вот в компании единомышленников даже самая тяжелая тренировка проходит на ура. Понимая это мы традиционно в начале января устраиваем жиросжигающий фитнес-марафон, куда приглашаем всех желающих начать заниматься в нашем клубе. В этом году было приятно видеть много новых лиц на нашем мероприятии», - отметили в спортивном клубе.

«В первые побывала у вас в спортивном клубе на марафоне «Energy party». Осталась под впечатлением от направления «Табата» (тренер Беляков Виталий). Безумно все понравилось, мышцы до сих пор болят, как и было написано, сожгла 1 тысячу ккал, и после тренировки ушел лишний килограмм», - поделилась впечатлениями одна из участниц марафона Инна Нартова.

Добавим, что 30 января в клубе «S-Fitness» пройдет мужской марафон «Сила». Узнать все подробности и записаться можно у администратора по телефону 55-77-75 или в официальной группе клуба «ВКонтакте».

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