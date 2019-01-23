Псковские росгвардейцы встретились с жительницей блокадного Ленинграда

20:22, 23 января 2019, ПАИ

В Управлении Росгвардии по Псковской состоялось мероприятие, приуроченное к 75-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, перед личным составом Управления выступила председатель псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кривцова.

Росгвардейцы из первых уст услышали о том, как почти 900 дней осаждали Ленинград фашистские захватчики, как жили и работали в блокадном городе, о «дороге жизни» через Ладожское озеро, как ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу.

Лариса Кривцова напомнила участникам встречи, что подвиг ленинградцев, выстоявших в блокаду - один из важнейших уроков истории, который нельзя забывать.

Начальник Управления полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил Ларису Кривцову за беседу и поздравил с приближающимся праздником.

В рамках мероприятия была развернута экспозиция и показан документальный видеофильм о блокаде Ленинграда - самой страшной осаде города в мировой истории, унесшей жизни до 1,5 миллиона человек и о том, какими усилиями было добыто окончательное освобождение Ленинграда в январе 1944 года.