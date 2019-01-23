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Общество

Пскович заработал рекордное количество штрафов за нарушение ПДД

Пскович заработал рекордное количество штрафов за нарушение ПДД, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП России по Псковской области.

Сразу 223 исполнительных производства окончила фактическим исполнением судебный пристав Псковского района, списав со счёта должника денежную сумму в счет погашения долга. Всего на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Псковского района в отношении должника находилось около 250 исполнительных производств по взысканию штрафов в пользу ГИБДД, а также исполнительные документы по взысканию налоговых платежей.

Информация о штрафах адрес псковских приставов поступили через центры видеофиксации ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Лениградской области, по Тверской, Пензенской, Московской, Саратовской, Рязанской и Новгородской областей.

«Сам должник оплачивать свои штрафы ГИБДД и налоги не спешил, поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении мужчины в праве выезда за пределы Российской Федерации. В результате должника остановили на границе. Также вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства принадлежащего должнику. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётные счетах должника в кредитных организациях. Последняя мера также дала свои результаты», - рассказали в ведомстве.

В счёт уплаты долга со счёта должника были списаны 227 тысяч рублей. На исполнении у судебного пристава-исполнителя остаётся ещё 16 незакрытых исполнительных производств на сумму в 50 тысяч рублей. Только после оплаты этой денежной суммы в счёт долга все запреты и обращения будут сняты с должника. 

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