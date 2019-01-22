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Спорт

В настольный теннис сыграли студенты и полицейские в Пскове

Студенты из строительного колледжа ПсковГУ померились силами с сотрудниками городской полиции в товарищеском матче по настольному теннису в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Началась встреча, как и принято, с дружеского приветствия команд. Спортивные баталии развернулись одновременно на четырех столах, а игроки менялись парами.

Победила команда стражей порядка. Однако первокурсники колледжа обещали взять реванш при следующей встрече на спортивной площадке.

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