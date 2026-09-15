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Спорт

Дмитрий Аленичев возглавил тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Аленичева на должность главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дмитрий Аленичев. Фото: ПАИ

9 сентября «Арсенал» сообщил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Гунько. За день до этого туляки уступили ивановскому «Текстильщику» – 0:1 в матче четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

53-летний Аленичев уже возглавлял «Арсенал» с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда в 2013 году стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата страны, а в 2014 году вышла в элитный дивизион. В дальнейшем специалист работал главным тренером московского «Спартака» и красноярского «Енисея».

В бытность игроком Аленичев выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», итальянские «Рому» и «Перуджу», а также португальский «Порту». В составе «Спартака» он четыре раза становился чемпионом России и дважды завоевывал Кубок страны. С «Порту» Аленичев дважды выиграл чемпионат Португалии, а также Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. За сборную России он провел 55 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

«Арсенал» выступает в Первой лиге. После 11 матчей команда занимает десятое место, имея в активе 13 очков. В следующем туре туляки 16 сентября на выезде встретятся с «Енисеем».

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